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- Шоу-бізнес
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У пудровій сукні з пікантним декольте: Лорен Санчес Безос у красивому образі зібралася на весільну вечірку
Це другий вихід пари після їхнього розкішного весілля вартістю 55 мільйонів доларів.
Папараці зазнімкували Джеффа Безоса і Лорен Санчес Безос, коли вони вийшли з готелю Aman і сідали до водного таксі, щоб відправитися на чергову весільну вечірку.
Лорен, як завжди, мала ефектний вигляд. Цього разу вона одягла елегантну сукню-бюстьє пудрового кольору довжини максі з пікантним декольте. Зверху вбрання було схоже на мозаїку: було розшите бісером і кристалами, а також мало прозорі вставки. Воно чудово підкреслило жіночність силуету і тонку талію жінки.
Свій аутфіт Санчес доповнила зачіскою з м’якими локонами, макіяжем із акцентом на очах, французьким манікюром та елегантними діамантовими сережками. У руці вона тримала чорний клатч із кристалами та написом Bezos.
Джефф був одягнений у чорний костюм і чорну сорочку. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Лорен Санчес до вівтаря йшла у розкішній мереживній білій сукні від Dolce & Gabbana, у якій мала неймовірний виляд.