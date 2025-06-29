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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1770
Час на прочитання
1 хв

У пудровій сукні з пікантним декольте: Лорен Санчес Безос у красивому образі зібралася на весільну вечірку

Це другий вихід пари після їхнього розкішного весілля вартістю 55 мільйонів доларів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес Безос

Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Папараці зазнімкували Джеффа Безоса і Лорен Санчес Безос, коли вони вийшли з готелю Aman і сідали до водного таксі, щоб відправитися на чергову весільну вечірку.

Лорен, як завжди, мала ефектний вигляд. Цього разу вона одягла елегантну сукню-бюстьє пудрового кольору довжини максі з пікантним декольте. Зверху вбрання було схоже на мозаїку: було розшите бісером і кристалами, а також мало прозорі вставки. Воно чудово підкреслило жіночність силуету і тонку талію жінки.

Джефф Безос і Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф Безос і Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Свій аутфіт Санчес доповнила зачіскою з м’якими локонами, макіяжем із акцентом на очах, французьким манікюром та елегантними діамантовими сережками. У руці вона тримала чорний клатч із кристалами та написом Bezos.

Джефф Безос і Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф Безос і Лорен Санчес Безос / © Getty Images

Джефф був одягнений у чорний костюм і чорну сорочку. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Лорен Санчес до вівтаря йшла у розкішній мереживній білій сукні від Dolce & Gabbana, у якій мала неймовірний виляд.

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