У пудровій сукні з прозорим верхом: красива Дженніфер Лопес у ніжному образі прийшла на вечірку

Дженніфер Лопес стала гостею вечірки "The Road to the Golden Globes Party", яка відбулася у готелі Four Seasons Hotel Toronto у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Там зірка з'явилася у ніжному аутфіті. На ній була вільна асиметрична пудрова сукня від бренду Chloé, яка мала прозорий верх і багатошарові рюші на подолі. Вбрання Джен скомбінувала з бежевими шкіряними високими чоботами і кремовим клатчем-футляром.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Лопес розпустила волосся, зробила вечірній макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. Вуха співачка прикрасила розкішними золотими сережками з камінням від Sabyasachi, а на пальці красувалася масивна каблучка з цього самого комплекту.

Нагадаємо, на прем'єрі фільму "Нестримний" (Unstoppable) у Торонто Дженніфер Лопес викликала справжній фурор своїм відвертим образом. На ній була сексуальна срібна сукня від Tamara Ralph з чорними бантами по боках. Під вбранням була відсутня білизна.

