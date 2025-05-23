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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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56
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У пудровій сукні з прозорою спідницею: донька Майкла Джексона у футуристичному вбранні з'явилася на балі amfAR

27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон любить одягати на заходи незвичні сукні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Джексон

Періс Джексон / © Associated Press

Донька покійного попкороля Майкла Джексона — Періс Джексон — стала гостею благодійного балу amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

На «червоній» доріжці дівчина з’явилася у гарному образі, який поєднав футуризм і чуттєвість. На ній була пудрова сукня максі, яка складалася з прозорої шифонової спідниці з розрізом до талії і боді з корсетом, що переходив у структурний комір із гострими кінцями, які нагадували крила.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Верх вбрання був розшитий блискітками і бісером, між грудьми був виріз у формі ромба, а довгі рукави ховалися під прозорою накидкою.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Аутфіт Періс доповнила бежевими босоніжками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску, макіяж у нюдово-бронзових відтінках і прикрасила вуха сережками — лаконічними золотими та у вигляді листя з діамантами.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Джексон на благодійній вечері у Луврі постала у цікавій чорній сукні з довжелезними рукавами від бренду Iris van Herpen. Вбрання мало складний ліф у стилі макраме з витонченим плетінням, схожим на павутину, яке обрамляло її тіло з татуюваннями і спадало струменем до підлоги.

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