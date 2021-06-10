У пудровій сукні з рюшами: Даша Астаф'єва у ніжному аутфіті повеселилася на вечірці

Співачка мала дуже ніжний і привабливий вигляд.

Даша Астаф'єва відпочиває зараз з подругою — фотографом Сонею Плакидюк — у Туреччині. Дівчата повеселилися на вечірці в готелі.

Для походу на паті співачка обрала ніжний образ. Вона одягла пудрову довгу сукню з запахом і з рюшами. Її вона поєднала із чорними босоніжками.

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

Волосся Астаф'єва зібрала в гладкий пучок, одягла на очі окуляри-лисички у бежевій оправі, а вуха прикрасила сережками-кільцями.

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

"А чия виходить людина, яку хочеться відкусити у всіх навколо? Відкусити її зі звуком частини, яка відривається від круглого ідеального цілого кавуна. Знаючи, що тепер все інакше.

Людина, яка не користується "Привіт" і "Поки", а кидає, потопаючи у подушці "На добраніч". Для неї хочеться забрати всі ріжки та морозиво разом з будкою відразу, щоб цей морозивник припинив жартувати свої жарти і відпустив цей погляд назад, до мене. Гаразд. Забирати не буду [я про будку]. Нехай стоїть. Правильно. Моя! "- написала під фото Даша.

Крім вечірок, співачка також ходить засмагати на пляж. Вона похизувалася пишним бюстом в бікіні.

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

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Відверті образи Даші Астаф'євої (25 фото)

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