У пудровій сукні з високим розрізом: ніжний образ переможниці "Холостяка-13" в ефірі постшоу

Інни Бєлєнь продемонструвала красивий лук.
Вчора відбувся спеціальний випуск "Холостяк. Життя після проєкту" під час якого стало відомо про долю стосунків головного героя Олександра Будька Терена та його обраниці Інни Бєлєнь. Після завершення проєкту пара залишилася разом.
В ефірі Інна з'явилася у ніжному аутфіті. На ній була пудрова довга сукня з корсетним верхом, оголеними плечима і ліфом, розшитим паєтками та бісером.
Вбрання також мало високий розріз, який дозволив дівчині продемонструвати свої стрункі ноги.
Лук Бєлєнь доповнила туфлями на шпильках в тон. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж у ніжних відтінках.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь показала фото топлес.
Читайте також:
- У мінісукні кольору індиго з пікантним декольте: переможниця "Холостяка-13" продемонструвала ефектний лук
- "Ми хочемо жити без зайвого фільтра і камер": Олександр Терен показав фото з Інною і прокоментував їхні стосунки
- Це так мило: з'явилося відео поцілунку Олексадра Терена з переможницею "Холостяка" після постшоу