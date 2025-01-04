У пудровій сукні з високим розрізом: ніжний образ переможниці "Холостяка-13" в ефірі постшоу

Вчора відбувся спеціальний випуск "Холостяк. Життя після проєкту" під час якого стало відомо про долю стосунків головного героя Олександра Будька Терена та його обраниці Інни Бєлєнь. Після завершення проєкту пара залишилася разом.

В ефірі Інна з'явилася у ніжному аутфіті. На ній була пудрова довга сукня з корсетним верхом, оголеними плечима і ліфом, розшитим паєтками та бісером.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен/stb.ua

Вбрання також мало високий розріз, який дозволив дівчині продемонструвати свої стрункі ноги.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен/stb.ua

Лук Бєлєнь доповнила туфлями на шпильках в тон. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж у ніжних відтінках.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен/stb.ua

Нагадаємо, Інна Бєлєнь показала фото топлес.

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