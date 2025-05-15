У пудрово-рожевій сукні і лубутенах: Ганна Веддінгем на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Ганна Веддінгем / © Associated Press

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На Каннському кінофестивалі вчора, 14 травня, відбулася прем’єра восьмої частини легендарної франшизи — «Місія неможлива: Фінальна розплата». Презентувати шпигунський бойовик прийшли актори і режисер стрічки, серед яких була чарівна Ганна Веддінгем.

Ганна Веддінгем зі свїми колегами / © Associated Press

Акторка постала на червоній доріжці у кастомній пудрово-рожевій сукні по фігурі від Pamella Roland. Вбрання було без бретельок, мало драпування на топі і шлейф.

Ганна Веддінгем / © Associated Press

Аутфіт Ганна доповнила білими лакованими туфлями на шпильках від Christian Louboutin. Вона зробила елегантну зібрану зачіску, макіяж у ніжних відтінках і молочний манікюр.

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Ганна Веддінгем / © Associated Press

Лук Веддінгем завершила розкішними діамантовими прикрасами від Saltanat jewelry.

Ганна Веддінгем / © Associated Press

Нагадаємо, Ганна Веддінгем на фотоколі фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата» постала у пудровій сукні з різнокольоровою квітковою вишивкою нитками і паєтками від бренду Elie Saab.