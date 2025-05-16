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- Шоу-бізнес
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У пудрово-рожевій сукні з вирізом: Оля Полякова у ніжному образі позувала на червоній доріжці у Каннах
Українська співачка відвідала Каннський кінофестиваль.
Оля Полякова стала гостею Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Два прокурори» (Deux Procureurs) від українського режисера Сергія Лозниці.
На червоній доріжці артистка з’явилася у ніжному пікантному образі. На ній була пудрово-рожева напівпрозора асиметрична сукня від українського бренду KEL. Вбрання мало корсетний верх, розшитий лелітками, бісером і стразами, оголену лінію плечей і спокусливий V-подібний виріз.
З одного боку сукня була короткою, що дало можливість Поляковій продемонструвати свої стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала зі срібним клатчем та світлими босоніжками з кристалами і на шпильках.
Оля зробила укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і завершила свій ефектний лук розкішними прикрасами.
Нагадаємо, у пудрово-рожевій сукні по фігурі від Pamella Roland з’явилася на червоній доріжці у Каннах британська акторка і зірка шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата» — Анна Веддінгем.