У пудрово-рожевій сукні з вирізом: Оля Полякова у ніжному образі позувала на червоній доріжці у Каннах

Оля Полякова / © Getty Images

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Оля Полякова стала гостею Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Два прокурори» (Deux Procureurs) від українського режисера Сергія Лозниці.

На червоній доріжці артистка з’явилася у ніжному пікантному образі. На ній була пудрово-рожева напівпрозора асиметрична сукня від українського бренду KEL. Вбрання мало корсетний верх, розшитий лелітками, бісером і стразами, оголену лінію плечей і спокусливий V-подібний виріз.

Оля Полякова на Каннському кінофестивалі / © Getty Images

З одного боку сукня була короткою, що дало можливість Поляковій продемонструвати свої стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала зі срібним клатчем та світлими босоніжками з кристалами і на шпильках.

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Оля зробила укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і завершила свій ефектний лук розкішними прикрасами.

Нагадаємо, у пудрово-рожевій сукні по фігурі від Pamella Roland з’явилася на червоній доріжці у Каннах британська акторка і зірка шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата» — Анна Веддінгем.