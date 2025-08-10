- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 1103
- 1 хв
У пудровому капелюсі і в'єтнамках: Дженніфер Еністон в повсякденному образі з’явилася у Нью-Йорку
56-річна акторка не хотіла привертати увагу фотографів, тому сховалася під капелюхом і чорними окулярами.
Дженніфер Еністон потрапила до об’єктивів папараці на Мангеттені у Нью-Йорку. Вона вийшла у світ у повсякденному аутфіті.
Акторка була одягнена у чорний топ, зверху якого на один бік накинула шаль графітового відтінку, та в укорочені штани кольору слонової кістки. Вбрання Дженніфер скомбінувала з улюбленою моделлю взуття — шкіряними коричневими в’єтнамками.
Свій лук Еністон доповнила пудровим капелюхом, із-під якого визирала зачіска з локонами, чорними сонцезахисними окулярами і чорною шкіряною сумкою тоут від бренду The Row. На шиї у зірки висів ланцюжок із підвіскою та оптичні окуляри, руки вона прикрасила браслетами. Білий манікюр завершив лук Джен.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон потрапила під приціл папараці у супроводі бойфренда.