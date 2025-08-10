У пудровому капелюсі і в'єтнамках: Дженніфер Еністон в повсякденному образі з’явилася у Нью-Йорку

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон потрапила до об’єктивів папараці на Мангеттені у Нью-Йорку. Вона вийшла у світ у повсякденному аутфіті.

Акторка була одягнена у чорний топ, зверху якого на один бік накинула шаль графітового відтінку, та в укорочені штани кольору слонової кістки. Вбрання Дженніфер скомбінувала з улюбленою моделлю взуття — шкіряними коричневими в’єтнамками.

Свій лук Еністон доповнила пудровим капелюхом, із-під якого визирала зачіска з локонами, чорними сонцезахисними окулярами і чорною шкіряною сумкою тоут від бренду The Row. На шиї у зірки висів ланцюжок із підвіскою та оптичні окуляри, руки вона прикрасила браслетами. Білий манікюр завершив лук Джен.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон потрапила під приціл папараці у супроводі бойфренда.