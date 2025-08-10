ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
1 хв

У пудровому капелюсі і в'єтнамках: Дженніфер Еністон в повсякденному образі з’явилася у Нью-Йорку

56-річна акторка не хотіла привертати увагу фотографів, тому сховалася під капелюхом і чорними окулярами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон потрапила до об’єктивів папараці на Мангеттені у Нью-Йорку. Вона вийшла у світ у повсякденному аутфіті.

Акторка була одягнена у чорний топ, зверху якого на один бік накинула шаль графітового відтінку, та в укорочені штани кольору слонової кістки. Вбрання Дженніфер скомбінувала з улюбленою моделлю взуття — шкіряними коричневими в’єтнамками.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Свій лук Еністон доповнила пудровим капелюхом, із-під якого визирала зачіска з локонами, чорними сонцезахисними окулярами і чорною шкіряною сумкою тоут від бренду The Row. На шиї у зірки висів ланцюжок із підвіскою та оптичні окуляри, руки вона прикрасила браслетами. Білий манікюр завершив лук Джен.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон потрапила під приціл папараці у супроводі бойфренда.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie