У пудровому костюмі і романтичній блузці: 87-річна Джейн Фонда захопила красивим виглядом на церемонії

Акторка на власному прикладі демонструє, що вік – це лише цифри у паспорті.

Джейн Фонда відвідала церемонію вручення нагород Гільдії продюсерів 2025 року, яка відбулася у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі.

На івенті акторка постала у стильному образі. На ній був костюм пудрового кольору, який складався з широких штанів зі стрілками і приталеного жакета з вузлом на животі, а також романтична блузка з краваткою-бантом в тон.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Аутфіт Джейн доповнила босоніжками кольору металік і золотистою сумкою з крокодяличою фактурою. У неї було об'ємне укладання з природньою сивиною і локонами, насичений макіяж із коричневою помадою і перламутровий манікюр. Вуха Фонда прикрасила золотими сережками з ланцюжками і кільцями з камінням, на шиї було перлинне намисто, а на руках – браслет і каблучки.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала Джейн Фонда в молодості.

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