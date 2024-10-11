У пудровому костюмі і з крокодилячою сумкою: Надія Матвєєва у стильному образі прийшла на прем'єру фільму

У Києві, у кінотеатрі "Планета Кіно", відбулася прем'єра сатиричного горор-трилера "Субстанція" з Демі Мур і Маргарет Кволлі у головних ролях.

Захід відвідала Надія Матвєєва, яка продемонструвала стильний образ. На ній був шовковий костюм пудрового відтінку, який складався з сорочки і штанів. Талію ведуча підкреслила молочним корсетом.

Надія Матвєєва

Лук Надія доповнила замшевими бежевими кросівками і світлою сумкою з крокодилячим принтом і деревом. У неї була гарна зачіска і макіяж у ніжних відтінках.

Надія Матвєєва

Про фільм:

За сюжетом володарка премії "Оскар" Елізабет Спаркл (Демі Мур) через свій вік спочатку втрачає прихильність продюсерів і припиняє зніматися у великому кіно. Згодом її просять покинути навіть фітнес-шоу, в якому вона викладала жінкам аеробіку. А все через те, що продюсер вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з'являється "Субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, який створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю (Маргарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

Картина "Субстанція" отримала приз Канн за найкращий сценарій. Після прем'єри зал вибухнув 13-хвилинними оваціями.

Фільм вже в українському прокаті.

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