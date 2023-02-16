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У пудровому жакеті і джинсах із дірками: стильна Єва Лонгорія в об'єктивах папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У пудровому жакеті і джинсах із дірками: стильна Єва Лонгорія в об'єктивах папараці

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

47-річну зірку "Відчайдушних домогосподарок" фотографи заскочили у чудовому настрої і в модному вбранні.

Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Акторка мала стильний вигляд.

На ній був пудровий жакет оверсайз, такого самого кольору топ і блакитні джинси з дірками на колінах.

Лук Єва доповнила бежево-коричневими босоніжками на шпильках і великою білою сумкою з написом Tequila і коричневими шкіряними ручками.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Лонгорія зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і помадою шоколадного відтінку і прикрасила шию золотими і блискучими ланцюжками.

Вона зраділа зустрічі з фотографами і мило їм усміхалася.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відвідала міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс. Вона постала там у лаконічному костюмі від австралійського бренду Maticevski, який складався із блузки з драпуванням і розрізами на рукавах, а також штанів-палацо.

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Дата публікації
Перегляди
1123
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