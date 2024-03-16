У пухнастій шубі, кросівках і з пучком на голові: Дженніфер Лопес в об'єктивах папараці

54-річна артистка у комфортному луку приїхала по справах.

Папараці заскочили черговий вихід Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі. Попдіва виходила зі своєї автівки у стильному образі.

На ній була пухнаста коротка шуба зі штучного хутра, спортивний костюм графітового відтінку, який складався з толстовки і джогерів, біла водолазка, а також бежеві кросівки.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Джен зібрала волосся у високий пучок, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, у вухах були золоті сережки-кільця. У руках вона тримала білу сумку Birkin Hermès.

Нагадаємо, минулого разу Джей Ло вийшла у світ у білому костюмі і шарфі з помпонами.

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