У пухнастій шубі та з голими ногами: Аню Тейлор-Джой помітили папараці в Нью-Йорку

Акторку Аню Тейлор-Джой заскочили фотографи, коли вона йшла до своєї машини у Нью-Йорку. Зірка мала гламурний та ефектний вигляд у величезній та пухнастій шубі від бренду Alexander McQueen.

Цей теплий верхній одяг мав довгий ворс бежевого кольору, а Аня носила його з дуже короткою бежевою спідницею. Також на дівчині були туфлі на високих підборах від бренду Christian Louboutin, які підкреслювали її стрункі голі ноги. На обличчі дівчина мала легкий денний макіяж, а волосся вона розпустила і тільки заплела тонку кіску збоку. Бракувало в образі лише сумки, але, можливо, вона просто не потрапила до кадру.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

У світ вона вийшла заради просування нового фільму зі своєю участю "Ущелина". Це науково-фантастичний екшн, який має вийти вже у лютому.

Нагадаємо, що раніше Аня з'явилася Тижня моди в Парижі. Вона продемонструвала образ у чорному боді та спідниці з торочкою на показі кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 року бренду Christian Dior.

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