У "пухнастій" сріблястій сукні: Кейт Гадсон відвідала церемонію American Music Awards

Зірка одягла креативне вбрання от кутюр.
Акторка Кейт Гадсон, яка нещодавно перекваліфікувалася та стала співачкою, відвідала вручення премії American Music Awards. Захід відбувся у LA Center Studios у Лос-Анджелесі та став ювілейним – церемонія проводилася у 50-те.
Вибираючи вбрання для церемонії, Кейт вирішила трохи погратись із текстурами. Зірка обрала "пухнасту" сукню від бренду Fendi срібного відтінку з колекції осінь-зима 2023-2024.
Це було вбрання до підлоги і з американською проймою. Образ вона доповнила мокрим укладанням, манікюром чорного кольору та безліччю золотих прикрас від David Yurman.
Під час церемонії Кейт виступила як ведуча.
Також захід відвідала Мерая Кері. Співачка вийшла на сцену в гламурній сукні від Модного дому Schiaparelli, а також розкішних прикрасах з діамантами. Вона виконала свій хіт 2005 року We Belong Together.
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