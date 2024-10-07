У "пухнастій" сріблястій сукні: Кейт Гадсон відвідала церемонію American Music Awards

Акторка Кейт Гадсон, яка нещодавно перекваліфікувалася та стала співачкою, відвідала вручення премії American Music Awards. Захід відбувся у LA Center Studios у Лос-Анджелесі та став ювілейним – церемонія проводилася у 50-те.

Вибираючи вбрання для церемонії, Кейт вирішила трохи погратись із текстурами. Зірка обрала "пухнасту" сукню від бренду Fendi срібного відтінку з колекції осінь-зима 2023-2024.

Це було вбрання до підлоги і з американською проймою. Образ вона доповнила мокрим укладанням, манікюром чорного кольору та безліччю золотих прикрас від David Yurman.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Під час церемонії Кейт виступила як ведуча.

Також захід відвідала Мерая Кері. Співачка вийшла на сцену в гламурній сукні від Модного дому Schiaparelli, а також розкішних прикрасах з діамантами. Вона виконала свій хіт 2005 року We Belong Together.

Мерайя Кері / Фото: Getty Images

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