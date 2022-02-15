У пухнастому кроптопі без білизни: Ельза Госк показала лук для прогулянки

33-річна шведська модель показала свій практично весняний аутфіт, який обрала для прогулянки містом.

Ельза Госк одягла короткий мохеровий кардиган, під який не стала одягати бюстгальтер і доповнила образ широкими бежевими джинсами і кольоровими кросівками на шнурівці. В тон штанам Ельза підібрала маленьку бежеву сумку від Patou на короткій ручці та панаму на голову.

Модель мала чудовий вигляд і в такому аутфіті вирушила на прогулянку.

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Носити кроптопи Ельза Госк дуже любить. Модель зовсім нещодавно сфотографували папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом. Того разу дівчина була одягнена в трикотажний кроптоп, широкі джинси блакитного кольору і коричневі черевики на підборах. На плечі у моделі висіла та ж сумка від Patou, а на голові був хутряний капелюх ніжно-рожевого кольору. На обличчі знаменитість зробила макіяж з рум'янами.

Ельза Госк / Getty Images

Нещодавно, 11 лютого 2021 року, Ельза ХГоск та її коханий Том Дейлі відсвяткували перший день народження своєї дочки Туулікі Джоан Дейлі.

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