У пуховику-ковдрі та кросівках: дружина Г'ю Джекмана покаталася на електросамокаті

Навіть зірки люблять покататися на самокаті містом.

66-річну Деборру-Лі Фернесс сфотографували папараці, коли вона каталася на електросамокаті у Брукліні, Нью-Йорк. Дружина Г'ю Джекмана була одягнена у речі в улюбленому стилі — чорні штани, подовжену вільну кофту та кросівки. Утеплилася знаменитість за допомогою пуховика-ковдри.

На обличчі у Деборри-Лі був лаконічний макіяж, а волосся вона зібрала в пучок, але вітер його розтріпав.

Деборра-Лі Фернесс / Getty Images

Знімок на самокаті було зроблено перед тим, як Деборра-Лі вийшла на червону доріжку на Бродвеї в елегантному костюмі з величезним білим воланом. Знаменитість прийшла підтримати свого чоловіка у день прем'єри вистави "Музикант" у театрі Winter Garden, де Джекман грає головну роль.

Деборра-Лі Фернесс / Associated Press

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