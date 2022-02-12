У пуховику-ковдрі та кросівках: дружина Г'ю Джекмана покаталася на електросамокаті

Навіть зірки люблять покататися на самокаті містом.
66-річну Деборру-Лі Фернесс сфотографували папараці, коли вона каталася на електросамокаті у Брукліні, Нью-Йорк. Дружина Г'ю Джекмана була одягнена у речі в улюбленому стилі — чорні штани, подовжену вільну кофту та кросівки. Утеплилася знаменитість за допомогою пуховика-ковдри.
На обличчі у Деборри-Лі був лаконічний макіяж, а волосся вона зібрала в пучок, але вітер його розтріпав.
Знімок на самокаті було зроблено перед тим, як Деборра-Лі вийшла на червону доріжку на Бродвеї в елегантному костюмі з величезним білим воланом. Знаменитість прийшла підтримати свого чоловіка у день прем'єри вистави "Музикант" у театрі Winter Garden, де Джекман грає головну роль.
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