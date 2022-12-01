У пуховику-ковдрі винного кольору: Алісса Мілано в об'єктивах фотографів

Цього місяця вона відсвяткує своє 50-річчя, однак вигляд має такий же гарний, як і в улюбленому багатьма серіалі 2000-х.

Зірка популярного серіалу "Усі жінки - відьми" Аліса Мілано потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку після інтерв'ю на програмі The View.

Оскільки у "Великому яблуку" зараз теж досить прохолодно, 49-річна акторка вирішила одягнути модний пуховик-ковдру стильного винного відтінку, який поєднала з широкими джинсами та черевиками на високій платформі.

Під курткою у Алісси був жакет у кольорову клітку та бордова блузка. На обличчі їй зробили макіяж, а волосся уклали в об'ємну зачіску.

Аліса Мілано / Фото: Getty Images

У денному токшоу відома акторка розповіла про те, що бути послом UNICEF протягом двадцяти останніх років, без сумніву, було її найкориснішою роботою в житті. Також вона розповіла про рішення продати свою Tesla на знак протесту проти Ілона Маска.

Днем раніше Алісса відвідала благодійний галавечір цієї організації та продемонструвала розкішний образ у оксамитовому костюмі і вінтажних прикрасах із перлів.

Аліса Мілано / Фото: Associated Press

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