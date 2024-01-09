У пуховику та шапці-біні: Емілі Ратаковскі сходила на прогулянку

Днями 32-річну Ратаковскі знову сфотографували у Нью-Йорку. Модель та акторка цього разу обрала образ у спортивному стилі. На Емілі був короткий чорний пуховик, сірі спортивні штани та сірі кросівки. Дівчина була в червоній шапці-біні, чорних сонцезахисних окулярах прямокутної форми та в золотих сережках-кільцях.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу Ратаковскі у величезній шкіряній куртці сходила в Нью-Йорку за ранковою кавою. Зірку часто фотографують під час прогулянок на вулиці, а іноді Емілі бере із собою і свого пса Коломбо, який залишився жити з нею після того, як модель розлучилася з колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом.

Читайте також: