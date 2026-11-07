У пухнастій шубі і шкіряній спідниці: американська акторка у стильному луку з’явилася у Нью-Йорку

Анна-Софія Робб / © Getty Images

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Анну-Софію Робб папараці зазнімкували на вулиці Нью-Йорка. Акторка усміхалася фотографам і продемонструвала стильний аутфіт.

На ній була коротка пухнаста коричнева шуба з об’ємними рукавами і високим коміром, а також чорна шкіряна спідниця з розрізом спереду.

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Анна-Софія Робб / © Getty Images

До вбрання Робб підібрала чорні мюлі з відкритими носками і на шпильках. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Анна-Софія розпустила волосся і зробила макіяж з нюдовою помадою.

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Нагадаємо, Анна-Софія Робб на прем’єрі фільму «Я — Роккі» у Філадельфії сяяла у прозорій мереживній сукні з фігурним подолом.

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