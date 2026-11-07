ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У пухнастій шубі і шкіряній спідниці: американська акторка у стильному луку з’явилася у Нью-Йорку

Анну-Софію Робб фотографи заскочили, коли вона йшла на захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Анна-Софія Робб

Анна-Софія Робб / © Getty Images

Анну-Софію Робб папараці зазнімкували на вулиці Нью-Йорка. Акторка усміхалася фотографам і продемонструвала стильний аутфіт.

На ній була коротка пухнаста коричнева шуба з об’ємними рукавами і високим коміром, а також чорна шкіряна спідниця з розрізом спереду.

Анна-Софія Робб / © Getty Images

Анна-Софія Робб / © Getty Images

До вбрання Робб підібрала чорні мюлі з відкритими носками і на шпильках. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Анна-Софія розпустила волосся і зробила макіяж з нюдовою помадою.

Нагадаємо, Анна-Софія Робб на прем’єрі фільму «Я — Роккі» у Філадельфії сяяла у прозорій мереживній сукні з фігурним подолом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie