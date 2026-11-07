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- Шоу-бізнес
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У пухнастій шубі і шкіряній спідниці: американська акторка у стильному луку з’явилася у Нью-Йорку
Анну-Софію Робб фотографи заскочили, коли вона йшла на захід.
Анну-Софію Робб папараці зазнімкували на вулиці Нью-Йорка. Акторка усміхалася фотографам і продемонструвала стильний аутфіт.
На ній була коротка пухнаста коричнева шуба з об’ємними рукавами і високим коміром, а також чорна шкіряна спідниця з розрізом спереду.
До вбрання Робб підібрала чорні мюлі з відкритими носками і на шпильках. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри. Анна-Софія розпустила волосся і зробила макіяж з нюдовою помадою.
Нагадаємо, Анна-Софія Робб на прем’єрі фільму «Я — Роккі» у Філадельфії сяяла у прозорій мереживній сукні з фігурним подолом.
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