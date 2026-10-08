У пухнастому топі і штанях кольору шампанського: Джуліанна Мур в ефектному луку відвідала кінопрем’єру

Джуліанна Мур / © Getty Images

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Джуліанна Мур відвідала прем’єру фільму «Дебют», яка відбулася у межах 64-го Нью-Йоркського кінофестивалю у Лінкольн-центрі. Перед фотографами акторка постала в ефектному світлому аутфіті.

Зірка була одягнена в об’ємний топ молочного відтінку, густо оздоблений клаптиками тканини, які нагадували пір’я. Він мав округлу горловину і широкі рукави до ліктів.

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Джуліанна Мур / © Getty Images

Топ Мур поєднала з вільними атласними штанями кольору шампанського та білими туфлями із заокругленими носками.

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Волосся Джуліанна зібрала ззаду у хвіст, зробила макіяж з яскравою рожево-малиновою помадою і темний манікюр. Лук вона завершила білими сережками.

Нагадаємо, Джуліанна Мур розкрила історію лавандового весільного образу.

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