У пухнастому топі з бантом: Еллен Помпео прийшла в цікавому вбранні від Prada на прем'єру

Еллен Помпео / © Associated Press

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55-річна акторка Еллен Помпео, відома насамперед за своєю грою в медичному серіалі "Анатомія Грей" , зараз активно просуває новий серіал за своєї участі під назвою "Хороша американська сім'я" (Good American Family). Презентація цього шоу відбулася у Лондоні.

Еллен вийшла до фотографів у луку бежевого кольору від Модного дому Prada, який складався з прямих штанів зі складками та оригінального топу з хутра, який на горловині прикрашав чорний оксамитовий бант.

Еллен Помпео / © Associated Press

Носила акторка це креативне вбрання у поєднанні з бежевими туфлями-човниками на підборах і масивною золотою каблучкою з каменем. Її волосся було укладене у “недбалі” хвилі, а на обличчі їй візажисти зробили легкий макіяж.

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Еллен Помпео / © Associated Press

На червону доріжку зірка вийшла з колегами з серіалу Марком Дюпласом та Імоджен Фейт.

Еллен Помпео, Марк Дюплас та Імоджен Фейт / © Associated Press

Серіал, у якому зіграла Помпео, ґрунтується на реальній історії, яка сталася з американською подружньою парою Крістіною та Майклом Барнеттами навесні 2010 року. Вони удочерили дівчинку Наталію з карликовістю, яка народилася в Україні у місті Миколаєві. Однак через кілька років подружжя покинуло її.

Раніше прем'єра серіалу відбулася також у Лос-Анджелесі. На захід Еллен прийшла в однотонній довгій білій сукні-колоні з одним рукавом.