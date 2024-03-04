У пуловері та спідниці з метеликами на пікантному розрізі: Розі Гантінгтон-Вайтлі на показі Valentino

Фотографи зазнімкували матір двох дітей на шоу Valentino. Розі приїхала переглянути колекцію сезону осінь/зима 2024–2025. Перед камерами знаменитість з'явилася в сірому вкороченому пуловері, продемонструвавши свій плаский живіт і сірій спідниці-міді з дуже пікантним розрізом із трьома метеликами. Модель взула білі човники від Valentino, а в руках тримала блакитний клатч зі шкіри теж від цього бренду.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Розі розпустила і красиво уклала на один бік своє довге пшеничне волосся, зробила макіяж у теплих відтінках і одягла масивний золотий ланцюг на шию. У вухах у моделі були сережки.

Також модель вже в іншому образі зняли дорогою на інший показ. Вона була в сукні, розшитій камінням і торочкою, а зверху в подовженій сірій сорочці, взута в білі туфлі Valentino і з маленьким білим клатчем у руках. Зірка також доповнила свій образ сережками та ланцюгом на шиї, гарним макіяжем та укладанням.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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