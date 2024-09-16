У пурпуровій сукні без бретельок: Ребел Вілсон презентувала свій режисерський дебют

44-річна австралійська акторка у яскравому образі з'явилася на кінофестивалі.
Ребел Вілсон продемонструвала гарний аутфіт на прем'єрі свого режисерського дебюту – фільму "The Deb", який відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю у Торонто.
На зірці була елегантна сукня по фігурі і без бретельок пурпурового кольору. Вбрання мало V-подібний декор, прикріплений до ліфа.
Вілсон зібрала волосся ззаду, уклала хвилею чубчик і зробила макіяж із рожевими тінями. На руці у неї був золотий браслет, а на пальці – каблучка з діамантом.
Нагадаємо, Ребел Вілсон на церемонію вручення нагород Aacta Awards прийшла у чорному вбранні з рукавами три чверті, V-подібним декольте і шовковим поясом.
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