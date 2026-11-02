У пишній перуці і з відвертим декольте: Ріта Ора перевтілилася у легендарну Доллі Партон на Геловін

Ріта Ора / © Getty Images

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Ріта Ора відвідала геловінську вечірку Unemployed X The Frankie Shop Dolly Lives! у Нью-Йорку. Для свята артистка приміряла образ легендарної кантріспівачки Доллі Партон.

Ріта одягла блакитно-синю вкорочену сорочку з рукавами три чверті, яку зав’язала вузлом під грудьми. На ній також був бірюзовий бюстгальтер, який акцентував увагу на її пишному декольте.

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Ріта Ора / © Getty Images

Верх зірка поєднала з синіми прямими джинсами і червоним ременем із металевим декором і великою пряжкою. До нього Ора підібрала червоні лаковані гостроносі туфлі із золотистою фурнітурою.

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Головним акцентом перевтілення стала об’ємна білява перука із чубчиком і довгими хвилястими пасмами. Співачка також зробила яскравий макіяж з блакитними тінями, чорними стрілками, рожевими рум’янами і темно-бежевою помадою. А ще у неї був червоний манікюр.

Вуха Ріта прикрасила цікавими довгими чорними сережками з різнокольоровими камінцями, масивними браслетами й каблучками. На плечі у неї висіла маленька чорна сумка з крокодилячим тисненням.

Нагадаємо, Ріта Ора у пітоновій сукні з оголеною спиною позувала на благодійному вечорі.

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