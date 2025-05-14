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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У пишній вечірній сукні: зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев влаштувала фотосесію в супермаркеті

Акторка поділилася в Мережі результатами незвичайної фотосесії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ніна Добрев

Ніна Добрев

36-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — відвідала весняний гала-концерт New York City Ballet 2025, що відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Вона вийшла на червону доріжку в пишній квітковій сукні відтінку пудри, яка була схожа на вбрання казкової принцеси.

Ніна Добрев / © Associated Press

Ніна Добрев / © Associated Press

Як з’ясувалося, після заходу акторка не пішла додому відпочивати, а влаштувала фотосесію у супермаркеті та на вулицях Нью-Йорка.

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Ніна в пишному вбранні позувала біля вітрини в магазині і їла піцу з подругою, сидячи прямо на тротуарі.

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Ніна Добрев

Ніна Добрев

А також злилася в поцілунку зі своїм нареченим — триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом, який нещодавно зробив їй пропозицію і подарував обручку з діамантом у п’ять карат.

Ніна Добрев із нареченим

Ніна Добрев із нареченим

Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев показала свою маму і здивувала їхнюю схожістю. Вони мають вигляд як двійники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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