У райдужній сукні та з милим рюкзаком на спині: Періс Гілтон сфотографували папараці

Як завжди її вбрання не обійшлося дез стразів і високих підборів.

Найгламурніша білявка Голлівуду — 42-річна Періс Гілтон — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на захід. Зірка також є діджейкою, тож виступила на Dreamland Pride.

На Періс була яскрава райдужна мінісукня повністю всипана стразами, вбрання нагадувало прапор ЛГБТ. Також сукня мала бретельку-галтер, невелике драпування на декольте та відкриту спину.

Доповнили це ефектне вбрання висока зачіска-хвіст, сонцезахисні окуляри, макіяж, який був як завжди ідеальний, гламурні рожеві ботильйони на підборах зі стразами та рукавички без пальців.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

На спині світська левиця мала милий рожевий рюкзак від Chanel.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Цей образ перегукувався з культовою сукнею Періс, яку вона одягала на своє 21-річчя. Сукня-кольчуга була настільки ефектною і незвичайною, що стала канонічною і Гілтон зробила її своєю фішкою і часто відтворює в різних стилях.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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