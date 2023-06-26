У райдужній сукні та з милим рюкзаком на спині: Періс Гілтон сфотографували папараці

Як завжди її вбрання не обійшлося дез стразів і високих підборів.
Найгламурніша білявка Голлівуду — 42-річна Періс Гілтон — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на захід. Зірка також є діджейкою, тож виступила на Dreamland Pride.
На Періс була яскрава райдужна мінісукня повністю всипана стразами, вбрання нагадувало прапор ЛГБТ. Також сукня мала бретельку-галтер, невелике драпування на декольте та відкриту спину.
Доповнили це ефектне вбрання висока зачіска-хвіст, сонцезахисні окуляри, макіяж, який був як завжди ідеальний, гламурні рожеві ботильйони на підборах зі стразами та рукавички без пальців.
На спині світська левиця мала милий рожевий рюкзак від Chanel.
Цей образ перегукувався з культовою сукнею Періс, яку вона одягала на своє 21-річчя. Сукня-кольчуга була настільки ефектною і незвичайною, що стала канонічною і Гілтон зробила її своєю фішкою і часто відтворює в різних стилях.
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