У райдужній сукні з квітами: королева Ранія продемонструвала милу сукню на весіллі мільярдера

Королева Ранія / © Associated Press

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Королева Йорданії Ранія прибула до Венеції, щоб відвідати весілля року — на розкішній церемонії в італійському місті одружився американський мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес.

Королеву сфотографували папараці, коли вона виходила з готелю та сідала у водне таксі, щоб вирушити на свято. 54-річна Ранія обрала для весільної церемонії ніжну та милу райдужну сукню від Armani Prive з кутюрної колекції весна-літо 2025.

Королева Ранія / © Getty Images

Вбрання підкреслювало фігуру і не мав бретельок, тому плечі Її Величність прикрила накидкою красивого зеленого пастельного кольору. Також у її руці був клатч, а завершували це святкове вбрання діаманти, гарна зачіска, манікюр та макіяж.

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В Італію королева Йорданії взяла з собою старшого сина-спадкоємця і з невісткою та онучкою, а також свою дочку — принцесу Іман. 28-річна дівчина з’явилася на святі мільярдера у зеленій сукні від Oscar de la Renta та сережках від FerriFirenze, які позичила у матері.

Королева Ранія, принцеса Іман і Джаміль Терміотіс (ліворуч) — чоловік Іман / © Getty Images