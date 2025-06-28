ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4235
Час на прочитання
1 хв

У райдужній сукні з квітами: королева Ранія продемонструвала милу сукню на весіллі мільярдера

Її Величність сяяла в гламурному та ніжному вбранні з квітами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Ранія

Королева Ранія / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія прибула до Венеції, щоб відвідати весілля року — на розкішній церемонії в італійському місті одружився американський мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес.

Королеву сфотографували папараці, коли вона виходила з готелю та сідала у водне таксі, щоб вирушити на свято. 54-річна Ранія обрала для весільної церемонії ніжну та милу райдужну сукню від Armani Prive з кутюрної колекції весна-літо 2025.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Ранія / © Getty Images

Вбрання підкреслювало фігуру і не мав бретельок, тому плечі Її Величність прикрила накидкою красивого зеленого пастельного кольору. Також у її руці був клатч, а завершували це святкове вбрання діаманти, гарна зачіска, манікюр та макіяж.

В Італію королева Йорданії взяла з собою старшого сина-спадкоємця і з невісткою та онучкою, а також свою дочку — принцесу Іман. 28-річна дівчина з’явилася на святі мільярдера у зеленій сукні від Oscar de la Renta та сережках від FerriFirenze, які позичила у матері.

Королева Ранія, принцеса Іман і Джаміль Терміотіс (ліворуч) — чоловік Іман / © Getty Images

Королева Ранія, принцеса Іман і Джаміль Терміотіс (ліворуч) — чоловік Іман / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
4235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie