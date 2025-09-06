ТСН у соціальних мережах

У разюче схожих вбраннях: дві акторки здивували образами на кінофестивалі у Венеції

Розповідаємо про новий зірковий збіг у вбраннях від відомого Модного дому.

Юлія Каранковська
Моніка Барбаро

Моніка Барбаро / © Associated Press

Під час Венеційського кінофестивалю знаменитості демонстрували багато образів від іменитих дизайнерів, але часто трапляються і незаплановані модні повтори. Акторки Моніка Барбаро та Альба Рорвахер прийшли на захід у разюче схожих творіннях Christian Dior.

35-річна американська акторка Моніка Барбаро одягла на червону доріжку ансамбль чорного кольору, верхня частина якого була плісированим топом без рукавів з високим коміром. На стегнах її спідниці був атласний бант.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Також у подібному топі, але світлого відтінку шампанського, з’явилася італійська зірка Альба Рорвахер. Топ вона носила в поєднанні з сірими класичними штанами. Топ італійки теж мав широкий атласний бант.

Альба Рорвахер / © Associated Press

Альба Рорвахер / © Associated Press

Альба Рорвахер / © Associated Press

Альба Рорвахер / © Associated Press

Акторки були першими, хто вигуляв вбрання від Dior, створені під керівництвом дизайнера Джонатана Андерсона, який став новим креативним директором Модного дому після того, як цю посаду залишила модельєрка Марія Грація К’юрі. Вона була першою жінкою в історії бренду, яка обіймала цю посаду, і пробула на ній дев'ять років.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

