У разюче схожих вбраннях: дві акторки здивували образами на кінофестивалі у Венеції

Моніка Барбаро / © Associated Press

Під час Венеційського кінофестивалю знаменитості демонстрували багато образів від іменитих дизайнерів, але часто трапляються і незаплановані модні повтори. Акторки Моніка Барбаро та Альба Рорвахер прийшли на захід у разюче схожих творіннях Christian Dior.

35-річна американська акторка Моніка Барбаро одягла на червону доріжку ансамбль чорного кольору, верхня частина якого була плісированим топом без рукавів з високим коміром. На стегнах її спідниці був атласний бант.

Також у подібному топі, але світлого відтінку шампанського, з’явилася італійська зірка Альба Рорвахер. Топ вона носила в поєднанні з сірими класичними штанами. Топ італійки теж мав широкий атласний бант.

Акторки були першими, хто вигуляв вбрання від Dior, створені під керівництвом дизайнера Джонатана Андерсона, який став новим креативним директором Модного дому після того, як цю посаду залишила модельєрка Марія Грація К’юрі. Вона була першою жінкою в історії бренду, яка обіймала цю посаду, і пробула на ній дев'ять років.

