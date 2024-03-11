У репліці культового вбрання: Аня Тейлор-Джой прийшла на "Оскар" у сукні від Dior

Для дівчини Модний дім відтворив одну зі своїх найвідоміших суконь.
На церемонії "Оскар" цього року акторка Аня Тейлор-Джой хоч і не була серед номінанток на золоту статуетку, але мала важливу роль — оголосила і вручила нагороду за "Найкращий короткометражний анімаційний фільм".
З цієї нагоди для червоної доріжки заходу 27-річна дівчина обрала вбрання від Модного дому Dior, амбасадоркою якого є.
Проте сукня Ані незвичайна — вона натхнена культовим вбранням Venus ("Венера"), створеного самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року.
Як і оригінальне вбрання, яке зараз є музейним експонатом, сукня акторки має підкреслену талію, спідниця нагадує пелюстки квітки, а також багато розшита декором. Вбрання Аня Тейлор-Джой доповнила прикрасами від Tiffany, довгим манікюром, лаконічною зачіскою та макіяжем.
Як створювалася сукня Дім Dior показав у Instagram.
Однак це не всі сюрпризи від зірки, оскільки Аня також з'явилася на червоній доріжці Vanity Fair, але вже у чорній мінісукні від Miss Sohee. Вбрання мало складну аплікацію на плечах, а декольте було оформлене у вигляді бюстгальтера-метелика. Також вона одягла головний убір з бісером та величезними намистинами, рукавички, капронові колготки та туфлі на підборах.
А от щодо луку від Dior, то це не перший випадок, коли Модний дім звертається до архівів і відтворює дизайни засновника Дому. Також минулого року бренд зробив репліку сукні "Юнона", з тієї ж колекції 1949 року і її на червону доріжку Каннського кінофестивалю одягла Наталі Портман.
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