Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ретрообразі: акторка Емілі Блант вибрала елегантну сукню у м'ятному кольорі та високі підбори

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
719
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ретрообразі: акторка Емілі Блант вибрала елегантну сукню у м'ятному кольорі та високі підбори

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Сукня зірки хоч і була однотонною, але мала цікавий крій.

40-річна акторка Емілі Блант, відома за фільмами "Дівчина в поїзді" та "Молода Вікторія", відвідала світський захід у Франції — презентацію фільму "Опенгеймер", знятого режисером та сценаристом Крістофером Ноланом. Фільм розповідатиме про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Захід відбувся у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі, а перед камерами зірка картини позувала у шовковому вбранні у ретростилі розкішного м'ятного відтінку. Воно мало широкі плечі, довгі рукави і драпування на стегнах.

Автором цієї сукні є бренд Balmain, вбрання було представлене у колекції 2024 року, а доповнили його туфлі від Malone Souliers shoes та прикраси від Anita Ko. Також у ретро-стилі було виконано зачіску акторки, а на обличчі візажисти зробили їй ніжний макіяж.

Емілі Блант / © Getty Images
Емілі Блант / Фото: Getty Images

У фільмі Емілі зіграє Кетрін Оппенгеймер – дружину Роберта Оппенгеймера.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
719
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація