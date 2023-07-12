У ретрообразі: акторка Емілі Блант вибрала елегантну сукню у м'ятному кольорі та високі підбори

Сукня зірки хоч і була однотонною, але мала цікавий крій.

40-річна акторка Емілі Блант, відома за фільмами "Дівчина в поїзді" та "Молода Вікторія", відвідала світський захід у Франції — презентацію фільму "Опенгеймер", знятого режисером та сценаристом Крістофером Ноланом. Фільм розповідатиме про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Захід відбувся у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі, а перед камерами зірка картини позувала у шовковому вбранні у ретростилі розкішного м'ятного відтінку. Воно мало широкі плечі, довгі рукави і драпування на стегнах.

Автором цієї сукні є бренд Balmain, вбрання було представлене у колекції 2024 року, а доповнили його туфлі від Malone Souliers shoes та прикраси від Anita Ko. Також у ретро-стилі було виконано зачіску акторки, а на обличчі візажисти зробили їй ніжний макіяж.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

У фільмі Емілі зіграє Кетрін Оппенгеймер – дружину Роберта Оппенгеймера.

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