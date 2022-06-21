У ретрообразі: Енн Гетевей заскочили босоніж на зніманнях фільму

Після кризи пов'язаної з пандемією коронавірусу світ кіно поступово оживає, тому знімальні графіки багатьох акторів дуже насичені.

Акторка Енн Гетевей зараз дуже багато працює і схоже, що цього року з нею вийде одразу кілька картин, адже нещодавно вона була помічена на зніманнях драматичного фільму "Ейлін" та "Час Армагеддону". Прем'єра другого відбулася у травні.

Тепер же зірка зіграє головну роль у психологічному трилері бельгійського режисера Олів'є Массе-Депаса "Материнський інстинкт, де втілить роль домогосподарки 60-х років, яка втрачає сина через нещасний випадок. Учора Енн Гетевей помітили на зніманнях, на ній була синя сукня нижче колін з червоною і жовтою вишивкою. Акторка була босоніж.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Також у цьому фільмі зніметься акторка Джессіка Честейн. А ось картина, в якій вони грають, стане англомовним рімейком однойменного бельгійського фільму, знятого Массе-Депасом 2018 року, — в оригінальному фільмі ролі подруг виконали Верле Батенс та Анна Кезанс.

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