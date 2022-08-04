У ретрообразі і з псом на окличку Фінн: Аманда Сейфрід на зніманнях серіалу

Голлівудська акторка Аманда Сейфрід зараз знімається в серіалі-антології під назвою "Переповнена кімната" для Apple TV+ і її часто фотографують під час роботи. Також на знімальному майданчику неодноразово в кадр потрапляв і пес акторки на окличку Фінн.

Ця австралійська вівчарка коричневого забарвлення — найкращий друг Аманди і у зірки навіть у контрактах завжди прописано, що Фін може приходити до неї на знімання. Вчора, під час перерви, Аманда вирішила провести час із Фінном, який смирно лежав, поки вона його гладила.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Сама акторка була для цієї ролі одягнена ретрообраз: блакитну сорочку, сірі штани та жакет. Також у образі були коричневі туфлі, замшева сумка та сонцезахисні окуляри.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Серіал, в якому зараз знімається Сейфрід, заснований на романі Деніела Кіза "Розуми Біллі Міллігана". Також там зніметься Том Голланд.

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