У ретрообразі і з псом на окличку Фінн: Аманда Сейфрід на зніманнях серіалу

Зірка зворушила кадрами зі своїм найкращим другом.
Голлівудська акторка Аманда Сейфрід зараз знімається в серіалі-антології під назвою "Переповнена кімната" для Apple TV+ і її часто фотографують під час роботи. Також на знімальному майданчику неодноразово в кадр потрапляв і пес акторки на окличку Фінн.
Ця австралійська вівчарка коричневого забарвлення — найкращий друг Аманди і у зірки навіть у контрактах завжди прописано, що Фін може приходити до неї на знімання. Вчора, під час перерви, Аманда вирішила провести час із Фінном, який смирно лежав, поки вона його гладила.
Сама акторка була для цієї ролі одягнена ретрообраз: блакитну сорочку, сірі штани та жакет. Також у образі були коричневі туфлі, замшева сумка та сонцезахисні окуляри.
Серіал, в якому зараз знімається Сейфрід, заснований на романі Деніела Кіза "Розуми Біллі Міллігана". Також там зніметься Том Голланд.
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