У ретрообразі і з зачіскою "вулик": Леді Гага повторила вбрання із культової колекції Dior

У ретрообразі і з зачіскою "вулик": Леді Гага повторила вбрання із культової колекції Dior

Знаменитість вирішила змінити свій епатажний стиль на ретро.

Леді Гага продемонструвала публіці новий ретрообраз, коли з'явилася біля готелю "Плаза" в Нью-Йорку в чорній шовковій сукні. Елегантне вбрання було виконане в стилі суконь з колекції New Look створеної Крістіаном Діором 1947 року. Автором образу співачки виступив дизайнер Dallas Coulter.

Модель в сукні Dior, 1948 рік / Getty Images

Сукня Гаги була на запах, підкреслювала її тонку талію, мала спущені плечі і довгі рукави з манжетами. Спідниця вбрання доповнена криноліном, що надавало їй пишності, а ось на грудях і талії як декор були використані великі шовкові ґудзики.

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Образ співачки доповнили атласні туфлі-човники від Jimmy Choo, незвичайна чорна сумка на короткій ручці від бренду Mark Cross, на якій був напис Love for Sale, з нею співачка вже з'являлася раніше.

На обличчі Леді Газі визажисти зробили елегантний макіяж з чорними стрілками, а волосся вона уклала у високу зачіску "вулик". Зап'ястя співачки прикрашав тонкий браслет з діамантами, вуха лаконічні сережки-гвоздики, а руку — кільце з діамантами від Edward Avedis.

Леді Гага / Getty Images

Кумедно, що після повернення зі знімань для MTV Unplugged Гагу сфотографували з коробкою піци в руках. Зірка прямувала до свого номера.

Леді Гага / Getty Images

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