У ретрообразі та з новою зачіскою: Пенелопу Крус сфотографували на зніманнях нового фільму в Італії

Акторка не встигла завершити роботу над нещодавнім фільмом "Головна роль" (Official Competition), як розпочала зніматися в новій картині.

Цього разу Пенелопа Крус знімається в байопіку про життя італійського автогонщика та бізнесмена Енцо Феррарі. Робота над цією картиною відкладалася протягом кількох років, але буквально днями, 1 серпня, стартувала.

Пенелопу заскочили на зніманнях 4 серпня у місті Модені. У фільмі вона зіграє дружину Енцо Феррарі Лауру.

Акторка була у двох ретрообразах. Перша сукня Пенелопи була чорна і у великі квіти. Це вбрання костюмери поєднали з чорними колготками, туфлями на шнурках та з сонцезахисними окулярами.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Друга сукня була у схожому стилі, але блакитного відтінку, її акторка носила з блакитним кардиганом. Також вона мала нову зачіску каре.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Ще папараці вдалося зробити милий кадр, як акторка усміхалася, коли її фотографували.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Читайте також: