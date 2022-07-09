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У ретрообразі та з сумкою-сердечком: усміхнену Селену Гомес сфотографували у Парижі

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У ретрообразі та з сумкою-сердечком: усміхнену Селену Гомес сфотографували у Парижі

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Співачка та акторка потрапила під приціл фотографів у столиці Франції, куди прилетіла на Тиждень моди.

Спочатку Селена сходила на шопінг паризькими бутіками, а потім одягнувшись у ретро-образ в стилі 60-х вирушила в магазин Sephora, ймовірно, щоб подивитися на стенд своєї власної популярної лінії косметики Rare Beauty і зайвий раз привернути до неї увагу.

Увага публіки та фотографів викликала у знаменитості усмішку і вона охоче дозволила себе сфотографувати.

Для виходу зірка одягла образ від Alaia, який складався з картатого топу та мініспідниці. Також на Селені були білі туфлі на високих підборах, а ось у руці вона тримала знамениту сумку-сердечко від Alaia. Волосся знаменитість уклала теж в ретро-стилі.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

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