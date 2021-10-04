У ретрообразі: Тесса Томпсон з'явилися на червоній доріжці в Нью-Йорку

Захід выдбувався в межах Нью-йоркського кінофестивалю.

Акторка Тесса Томпсон, яку багато хто пам'ятає за ролями у фільмах "Тор: Рагнарок" і "Люди в чорному: Інтернешнл", з'явилася на червоній доріжці в неділю. 37-річна знаменитість відвідала прем'єру фільму Passing ("Проходження").

Для заходу Тесса одягла елегантну сукню від американського бренду Rodarte, яка була виконана з білого шовку і чорного мережива. Прикрашало сукню V-подібне декольте і рукава-ліхтарики.

Взагалі весь образ акторки був витриманий в ретро-стилі і деталі вона ретельно продумала, наприклад, доповнили образ зачіска в стилі 30-х і сумочка з бісеру.

Тесса Томпсон / Associated Press

Сам фільм Passing ("Проходження") чорно-білий, а Тесса зіграла в ньому одну з ключових ролей. Написаний, спродюсований і знятий Ребеккою Голл для Netflix, для якої став повнометражним режисерським дебютом. Заснована ця атмосферна драматичного картина на однойменному романі Неллі Ларсен 1929 року. У фільмі буде розповідатися про двох подруг, які належать до різних рас. Назва картини відноситься до афроамериканців, у яких колір шкіри був досить світлим, щоб їх можна було сприймати як "білих".

Читайте також: Рідкісний вихід: Амаль і Джордж Клуні відвідали прем'єру фільму

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання