У рідному графстві Девон: супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася із 6-річним сином

36-річна супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — у своєму Instagram показала серію фотографій, зроблених у графстві Девон — місці, де вона народилася і провела дитинство.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На прогулянку дівчина вийшла у шкіряному пальті з хутряним коміром, джинсах та високих чорних чоботях. Компанію їй склав син – 6-річний Джек Оскар, батько якого – актор Джейсон Стейтем.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Як завжди, обличчя хлопчика Розі не показала.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Не обійшлося і без традиційного англійського чаювання, але й тут Джек Оскар приховали обличчя каптуром.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася пружними сідницями. Вона сходила до спортзалу і не змогла не зробити там селфі. На фото дівчина позувала в чорному спортивному комбінезоні і кросівках Nike.

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