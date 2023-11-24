У рідному графстві Девон: супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі прогулялася із 6-річним сином

Англійка вирішила показати дитині місця, де народилася.
36-річна супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — у своєму Instagram показала серію фотографій, зроблених у графстві Девон — місці, де вона народилася і провела дитинство.
На прогулянку дівчина вийшла у шкіряному пальті з хутряним коміром, джинсах та високих чорних чоботях. Компанію їй склав син – 6-річний Джек Оскар, батько якого – актор Джейсон Стейтем.
Як завжди, обличчя хлопчика Розі не показала.
Не обійшлося і без традиційного англійського чаювання, але й тут Джек Оскар приховали обличчя каптуром.
Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася пружними сідницями. Вона сходила до спортзалу і не змогла не зробити там селфі. На фото дівчина позувала в чорному спортивному комбінезоні і кросівках Nike.
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