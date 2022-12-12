У різних босоніжках: Сара Джессіка Паркер прийшла на театральну виставу з чоловіком та дітьми

Знаменитість того вечора була дуже гламурною.

11 грудня у Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ нового бродвейського мюзиклу "У джазі тільки дівчата". Театральне шоу відвідало багато зірок, а також акторка Сара Джессіка Паркер та її велика родина – чоловік Метью Бродерік і троє їхніх дітей – син Джеймс Вілкі й доньки-близнючки Табіта Годж та Маріон Лоретта.

Для заходу Паркер одягла синю сукню з глибоким декольте, яка була розшита лелітками, а також біле пальто з ґудзиками зі стразами.

Доповненням образу стали чорна сумка, довга нитка перлів, яку акторка обмотала навколо шиї, а також яскравий макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Особливу увагу привертали босоніжки Сари Джессіки, оскільки вони були різними – один був чорним у білий горох, інший – білим у чорний.

Босоніжки Сари Джессіки Паркер / Фото: Associated Press

Дочки акторки з'явилися у жакардових накидках та сукнях, а син і чоловік – у костюмах.

Сара Джессіка Паркер із сім'єю / Фото: Associated Press

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