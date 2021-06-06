У різнобарвному купальнику з пікантним декольте: Даша Астаф'єва спокусливо позувала на каменях

Співачка продемонструвала сексуальний лук в ефектному купальнику.

Даша Астаф'єва опублікувала цікавий знімок з відпочинку. На ньому зірка спокусливо позувала, лежачи на каменях. На ній був різнокольоровий купальник з блискітками і сексуальним декольте. Волосся її було зібране у низький хвіст, а на обличчі були окуляри у стильній білій оправі.

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

"Жіноча сила у слабкості і слабкостях, які вона визначає для себе у житті! Ми ж розуміємо, що зробити це можна тільки після того, як жінка дізнається і розуміє свої можливості", — написала під фото артистка.

Раніше Даша похизувалася сексуальними формами у коричневому суцільному купальнику у гороховий принт.

Даша Астаф'єва / Instagram Даші Астаф'євої

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