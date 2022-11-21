У різнокольорових туфлях, вуалі і накидці з пір'я: Діта фон Тіз на концерті Елтона Джона

Діта фон Тіз відвідала шоу Елтона Джона, яке відбулося на стадіоні "Доджер" у Лос-Анджелесі в межах його прощального туру Farewell Yellow Brick Road.

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

Там діва бурлеску постала у чорному вбранні, яке складалося з блузки на блискавці, з V-подібним вирізом і рукавами-ліхтариками та вкорочених штанів. На плечі у неї була різнокольорова накидка з пір'я і чорна сумка на золотистому ланцюжку.

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

Аутфіт фон Тіз доповнила туфлями-човниками, прикрашеними різнокольоровими стразами.

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

Знаменитість зробила свою фірмову зачіску, макіяж із акцентом на червоній помаді і одягла обідок з вуаллю з кольоровими стразами. У вухах у неї були розкішні сережки з камінням.

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

Раніше Діта у сукні з паєтками блиснула сексуальним декольте.

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