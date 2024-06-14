У різнокольоровій мінісукні і ботфортах: Періс Гілтон у яскравому образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Світська левиця вийшла у світ у веселковому вбранні на підтримку ЛГБТ-спільноти.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Періс Гілтон, яка вийшла із прайд-заходу Alice + Olivia американської модельєрки Стейсі Бендет.
Для цієї події світська левиця обрала різнокольорову мінісукню, розшиту стразами, з пікантним вирізом у зоні декольте. Вбрання вона скомбінувала з бежевими капроновими колготами і високими кольоровими чоботами зі стразами.
Гілтон зробила два високих хвости, які накрутила, одягла на обличчя веселкові окуляри зі стразами, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руку – каблучкою з великим діамантом.
Нагадаємо, Періс Гілтон знялася у рекламній кампанії одного з напоїв в улюбленому образі ляльки Барбі.
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