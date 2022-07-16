У різнокольоровій сукні та патріотичних сережках: Катерина Бужинська на дитячому фестивалі у Болгарії

Співачка увійшла до складу журі фестивалю, у якому беруть участь талановиті діти з України і Болгарії.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки та відео із першого дня фестивалю United Kids Festival, який відбується у Болгарії. Вона увійшла до складу журі.

Для такої події співачка обрала яскравий образ. На ній була різнокольорова сукня максі на ґудзиках. Аутфіт Катя доповнила патріотичними синьо-жовтими сережками у вигляді птахів. Артистка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на довгих віях.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На фестивалі була також менша донька Бужинської – Катеринка, яка була одягнена у ніжну сукенку із зображенням єдинорога.

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"Перший день фестивалю United Kids Festival минув неймовірно гучно! Таланти України і Болгарії підкорили членів жюрі своїми надзвичайними голосами, харизмою, щирістю, піснями. Були обрані фіналісти у кожній віковій категорії. Дякую Руслану Квінті та нашій дружній українській команді однодумців за ініціативу, культурну дипломатію і підтримку талановитих дітей. Працюємо далі!!! Чекаємо усіх 17 липня на фіналі та галаконцерті! Слава Україні", - написала артистка.

Нагадаємо, раніше Бужинська у яскравій сукні-вишиванці виступила на міжнародному фестивалі української пісні "Під сонцем Болгарії".

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