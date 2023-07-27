У різнокольоровому бікіні: американська модель продемонструвала струнку фігуру й сексуальне декольте на пляжі

Папараці заскочили американську модель Джіджі Періс під час відпочинку на пляжі в Маямі – вона саме виходила з води. Зірка купалася в океані, приймала сонячні ванни й гуляла узбережжям.

На манекенниці було мініатюрне бікіні з різнокольоровим принтом. Джі продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і сексуальне декольте.

Джіджі Періс / Фото: Getty Images

Періс, як і годиться на пляжі, була без макіяжу і з золотими сережками-кільцями у вухах. Молочний манікюр завершив її лук.

Нагадаємо, американська модель Victoria's Secret – Джой Корріган – вийшла на прогулянку у блакитному ромпері з пікантним декольте, який чудово підкреслив її сексуальну та ідеальну фігуру.

Читайте також: