Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У різнокольоровому бікіні і з рудим котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарним бюстом

У різнокольоровому бікіні і з рудим котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарним бюстом

У різнокольоровому бікіні і з рудим котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарним бюстом

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася в Instagram знімками з відпочинку.

На них красуня усміхненою позувала на шезлонгу. Одягнена вона була у стильне різнокольорове бікіні з тканини "жатка", у якому продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і спокусливе декольте.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

В Ернан було гарне укладання з локонами, насичений макіяж із чорним олівцем на очах і коричневою помадою на губах та французький манікюр. Вуха вона прикрасила прозорими сережками-кільцями.

На іншій світлині Емма тримала на руках рудого кота, якого жартома назвала одним зі своїх хлопців.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

"Гортайте, щоб побачити одного з моїх хлопців", – підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у рожевому купальнику з кислотно-жовтою облямівкою та металевою фурнітурою з перлинами похизувалася ідеальним тілом.

Читайте також:

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація