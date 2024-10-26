У різнокольоровому бікіні і з рудим котом: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарним бюстом

Емма Ернан обожнює фотографуватися у купальниках.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася в Instagram знімками з відпочинку.
На них красуня усміхненою позувала на шезлонгу. Одягнена вона була у стильне різнокольорове бікіні з тканини "жатка", у якому продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і спокусливе декольте.
В Ернан було гарне укладання з локонами, насичений макіяж із чорним олівцем на очах і коричневою помадою на губах та французький манікюр. Вуха вона прикрасила прозорими сережками-кільцями.
На іншій світлині Емма тримала на руках рудого кота, якого жартома назвала одним зі своїх хлопців.
"Гортайте, щоб побачити одного з моїх хлопців", – підписала вона фото.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан у рожевому купальнику з кислотно-жовтою облямівкою та металевою фурнітурою з перлинами похизувалася ідеальним тілом.
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