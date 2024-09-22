У різнокольоровому в'язаному бікіні на відпочинку: Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою

Модель потішила фоловерів новими сонячними знімками з відпустки у Туреччині.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у турецькому місті Бодрум.
Красуня дістала з валізи новий стильний купальник. На ній було різнокольорове в'язане бікіні, у якому вона продемонструвала свою струнку фігуру і гарну засмагу.
А ще Арабелла похизувалася пружними сідницями.
"Відмовялюся вірити, що літо закінчилось", – підписала модель фото.
Нагадаємо, Арабелла Чі показала гарячі фото у сексуальному купальнику коралового відтінку з психоделічним принтом і металевими кільцями.
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