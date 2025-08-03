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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

У різнокольоровому бікіні: британська модель похизувалася гарною фігурою на Занзібарі

Джессіка Гейл провела чудову відпустку у Танзанії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram фото з відпочинку на Занзібарі — острівному архіпелагі в Індійському океані.

Білявка спокусливо позувала на пляжі у різнокольоровому бікіні з квітковим принтом і на зав’язках. Джес похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Гейл було розпущене мокре волосся, яке вона прикрасила бордовою квіткою. У дівчини були нарощені вії, французький манікюр і золоті браслети на руках.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у чорному купальнику продемонструвала пишний бюст.

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