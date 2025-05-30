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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
853
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1 хв

У різнокольоровому купальнику: 52-річна Торі Спеллінг приголомшила шпагатом на Багамських островах

Американська акторка на пляжі похизувалася чудовою розтяжкою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Зірка серіалу «Беверлі-Гіллз» Торі Спеллінг опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку на острові Парадайз, який також відомий як острів Атлантис, що знаходиться на Багамських островах і є одним з найвідоміших курортів у світі.

Акторка позувала на пляжі у різнокольоровому купальнику з галтером, демоснтруючи струнку фігуру і плаский живіт.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі також похизувалася чудовою розтяжкою — вона сіла у поздовжній шпагат.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг

Свій пляжний лук Спеллінг доповнила сонцезахисними окулярами з жовтими лінзами і чорною оправою.

Нагадаємо, минулого разу Торі Спеллінг показалася на фото у чорному суцільному купальнику з рюшами і пікантним декольте.

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