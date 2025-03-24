У "робочій" куртці і туфлях кольору бургунді: папараці заскочили Ріанну у Лос-Анджелесі

37-річна попдіва любить носити об'ємні вбрання, які приховують її фігуру.

Ріанна потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Попдіва, як завжди, мала стильний вигляд.

На ній була чорна об'ємна "робоча" куртка з великими накладними кишенями, із-під якої визирав топ кольору бургунді із глибоким декольте. Верх Рірі скомбінувала з синіми широкими джинсами і гостроносими туфлями кольору бургунді.

Ріанна / Фото: Getty Images

Ріанна одягла чорну перуку до плечей, великі окуляри із помаранчевими лінзами у чорній оправі і прикрасила шию масивними золотими ланцюжками з діамантами і круглою підвіскою з першою буквою її імені. Губи вона нафарбувала помадою темно-гранатового відтінку.

Нагадаємо, Ріанна у легкій муслиновій сукні від Dior зі шлейфом засвітила сідниці на обкладинці глянцю.

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