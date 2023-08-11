У романтичній сукні: Дженніфер Лопес сфотографували на човні в Італії

Знаменитість проводить час окремо від чоловіка, але, можливо, вони скоро зустрінуться в одному з італійських міст.

54-річна акторка Дженніфер Лопес потрапила під приціл фотографів в Італії. Її сфотографували з друзями та командою у місті Нерано за обідом у ресторані Lo Scoglio, до якого вони вирушили човном.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Найімовірніше, це була робоча поїздка для Дженніфер, оскільки зараз вона активно займається просуванням кількох своїх бізнес-проєктів.

На Лопес була ніжна сукня на тонких бретельках від бренду Zimmermann у розкішний квітковий принт. Образ вона доповнила об'ємною зачіскою, сонцезахисними окулярами та масивними прикрасами.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Бена Аффлека з Дженніфер не було. Декілька днів тому актора бачили з дітьми від першого шлюбу в Стамбулі. Можливо, незабаром він приєднається до Дженніфер Лопес, адже незабаром святкуватиме день народження.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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