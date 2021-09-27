У романтичній сукні і на тлі заходу сонця: дружина екс"Холостяка" Михайлюка показала фото з донькою

Доньці знаменитої пари сьогодні виповнилося 5 місяців.

Сьогодні, 27 вересня, доньці Макса Михайлюка і Даші Хлистун виповнилося п'ять місяців. З цього приводу модель опублікувала в Instagram пляжний знімок, на якому вона тримає вище голови дитину на тлі заходу сонця. Одягнена Дарина у романтичну сукню з квітковим принтом, рукавами-ліхтариками і розрізом.

Даші Хлистун / Instagram Даші Хлистун

"5 місяців, здається, що ось тільки вчора ми познайомилися, я пам'ятаю як малятко закричало, а у мене від цього пішли сльози. Я вперше так сильно плакала від щастя", — написала під світлиною Даша.

Раніше Хлистун показала фото у золотому купальнику. На руках вона теж тримала доньку.

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